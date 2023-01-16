Происшествия 16 января 2023, 07:48 Самолет в Иркутске вернулся в аэропорт из-за неполадки в тормозной системе Самолет Airbus 319 авиакомпании «ИрАэро» вернулся в аэропорт Иркутска после взлета Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В аэропорт Иркутска после взлета вернулся самолет Airbus 319 авиакомпании «ИрАэро». Экипаж решил пойти на посадку после того, как сработал датчик сигнализации неисправности тормозного оборудования, рассказала пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Самолет рано утром 16 января вылетел по маршруту Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток, но спустя время вернулся в аэропорт. Экипаж сообщил диспетчеру, что сработал датчик сигнализации неисправности тормозного оборудования. В надзорном ведомстве уточнили, что проблема возникла в створках тормозной системы. Посадка прошла успешно, самолет не получил новых повреждений.

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На борту находился 151 пассажир и шесть членов экипажа. Они вернулись в аэродром, рейс задержали. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура начала доследственную проверку.

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В ноябре 2022 года под Иркутском в 78 километрах от Жигалово в сторону Магистрального совершил жесткую посадку вертолет. Ми-8 выполнял технический рейс, на борту находились члены экипажа.