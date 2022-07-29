Самолет утонул в карьере под Серпуховом

Под Серпуховом потерпел аварию легкомоторный частный самолет CZAW SportCruiser, сообщил «360» источник в экстренных службах. Он приземлился на воду в Ланьшинском карьере в СНТ Рыбацкая деревня и утонул. По данным МЧС, пилот не пострадал.

В салоне самолета был один человек. Очевидцы приводнения воздушного судна помогли пилоту выбраться из воды, в медицинской помощи он не нуждался.

«Самолет не разбился, приземлился на воду в карьер. Пилот жив, извлечен из воды с помощью очевидцев», — подтвердили в МЧС.

По информации источника, разлива топлива нет. В МЧС сообщили, что пилот планирует самостоятельно извлечь летательный аппарат.