Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Ташкенте из-за грозы

Самолет А320 «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Душанбе, вынужденно сел в Ташкенте. Долететь до места назначения помешали погодные условия.

«Борт „Уральских авиалиний“, выполнявший рейс из Москвы в Душанбе, в 06:10 (04:10 по московскому времени) вынужденно сел в Ташкенте. Причина — гроза в аэропорту назначения», — сообщили РИА «Новости» в аэропорту Ташкента.

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Представитель аэропорта также сообщил, что самолет должен был приземлиться в Душанбе в 04:00 по московскому времени.

После приземления в Ташкенте пассажиры не покинули транспортное средство в ожидании разрешения на вылет. В 10:45 (08:45 по московскому времени) борт вылетел из Ташкента в аэропорт назначения.