Самолет упал на жилой дом в Калифорнии
Легкомоторный самолет разрушил жилой дом в округе Сан-Бернардино на юге Калифорнии (США), сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на телеканал ABC7.
По данным местных властей, пилот погиб в результате катастрофы. На борту находился только он.
Мужчина и его сын успели выбежать из дома до крушения. Часть здания, куда врезался самолет, обрушилась и полностью сгорела.
В настоящий момент о причинах крушения не известно. По полетным данным известно, что борт находился в воздухе 19 минут. Производитель также заявляет, что самолет имеет систему аварийной посадки, которая позволяет удачно приземлиться при помощи парашюта.