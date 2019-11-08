Самолет упал на жилой дом в Калифорнии

По данным местных властей, пилот погиб в результате катастрофы. На борту находился только он.

Мужчина и его сын успели выбежать из дома до крушения. Часть здания, куда врезался самолет, обрушилась и полностью сгорела.

В настоящий момент о причинах крушения не известно. По полетным данным известно, что борт находился в воздухе 19 минут. Производитель также заявляет, что самолет имеет систему аварийной посадки, которая позволяет удачно приземлиться при помощи парашюта.