Происшествия 17 июля 2023, 23:18 Самолет упал на ангар с людьми в Польше Пять человек погибли из-за падения самолета на ангар с людьми в Польше

Читать 360tv в

Пять человек погибли и еще не менее 10 пострадали в результате падения самолета Cessna на ангар с людьми в Польше. Об этом сообщили местные спасатели, написало издание Polska Agencja Prasowa.

Очевидцы опубликовали кадры с места событий в Twitter. Крушение воздушного судна произошло у села Хрцинно неподалеку от города Новы-Двур-Мазовкцкий. Как рассказали свидетели падения, Самолет Cessna 208 Caravan при посадке в плохих метеоусловиях врезался в ангар, где находились люди. Известно, что они прятались в помещении от непогоды.

Реклама

Речь идет о самолете, который использовался для поднятия в воздух парашютистов. Он рухнул при заходе на посадку, погиб пилот воздушного судна.

По заявлению пресс-секретаря Варшавской авиационно-спасательной службы Юстины Сочацкой, в результате крушения пострадали порядка 20 человек. Подробностей об их состоянии она пока не знает.

Представитель государственной пожарной службы Моника Новаковская-Брында уточнила, что на данный момент известно, что в авиакатастрофе участвовали 14 человек, пять человек погибли, пятеро получили травмы и четыре человека не пострадали.

Ранее сообщалось. что в Финляндии в городе Коувола на авиашоу рухнул самолет. Пилот, управлявший им, погиб.