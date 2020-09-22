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    22 сентября 2020, 14:56

    Самолет Су-30 разбился в Тверской области

    Нина Петлинова

    Самолет Су-30 разбился в Тверской области. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Западного военного округа. Летчики спаслись.

    Истребитель Су-30 упал во время планового учебно-тренировочного полета. Экипаж самолета смог благополучно катапультироваться. После приземления летчики вышли на связь — их уже эвакуировали на аэродром базирования.

    По данным пресс-службы Западного военного округа, самолет упал в лесу — на земле разрушений не осталось.

    «Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа», — сообщили в пресс-службе.

    Новости SMI.FM