Самолет Су-30 разбился в Тверской области

Истребитель Су-30 упал во время планового учебно-тренировочного полета. Экипаж самолета смог благополучно катапультироваться. После приземления летчики вышли на связь — их уже эвакуировали на аэродром базирования.

По данным пресс-службы Западного военного округа, самолет упал в лесу — на земле разрушений не осталось.

«Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа», — сообщили в пресс-службе.