Самолет Су-25 потерпел крушение в Белгородской области

Военный самолет Су-25 разбился в Белгородской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается. По данным ведомства, летчик не пострадал и успел катапультироваться. Его уже доставили на аэродром.

«17 июня в Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-25», — сообщили представители пресс-службы ЗВО.

Кадры с места крушения появились в распоряжении «360».

На них видно, что самолет разлетелся на куски. Часть из них воспламенилась. Судя по кадрам, крушение произошло в поле, неподалеку от небольшой лесополосы. Самолет упал в Корочанском районе Белгородской области.

Белгородская область является приграничной территорией с Украиной. ВСУ регулярно обстреливают этот регион. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 9 июня сообщил об очередном прилете снарядов со стороны украинской армии. По его словам, тогда местное население не пострадало от обстрела. Однако прилеты повредили три жилых дома. Осколки боеприпасов посекли крыши и заборы, а ударная волна выбила окна. Местные власти пообещали устранить последствия обстрелов.