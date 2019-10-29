Самолет SSJ-100 столкнулся с птицей при посадке в Новом Уренгое
Самолет Sukhoi Superjet 100 получил повреждения, когда столкнулся с птицей во время посадки в Новом Уренгое. Из пассажиров никто не пострадал. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
ЧП произошло 29 октября. Рейс ЛА-90 авиакомпании «Ямал» летел из Домодедово в Новый Уренгой. При посадке борт столкнулся с птицей, из-за чего у него повредился носовой обтекатель метеолокатора. Столкновение произошло, когда воздушное судно уже находилось на взлетно-посадочной полосе.
Борт перевозил 73 пассажиров и четырех членов экипажа, никто не пострадал. Самолет отстранили от полетов, назначена комиссия, которая проведет расследование инцидента.