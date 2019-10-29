Самолет SSJ-100 столкнулся с птицей при посадке в Новом Уренгое

ЧП произошло 29 октября. Рейс ЛА-90 авиакомпании «Ямал» летел из Домодедово в Новый Уренгой. При посадке борт столкнулся с птицей, из-за чего у него повредился носовой обтекатель метеолокатора. Столкновение произошло, когда воздушное судно уже находилось на взлетно-посадочной полосе.

Борт перевозил 73 пассажиров и четырех членов экипажа, никто не пострадал. Самолет отстранили от полетов, назначена комиссия, которая проведет расследование инцидента.