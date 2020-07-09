Самолет совершил жесткую посадку на Курилах

Самолет совершил жесткую посадку в Сахалинской области на острове Кунашир, сообщили в мэрии Южно-Курильского района.

Самолет сел в аэропорту Менделеево. Владелец воздушного судна — авиакомпания «Аврора». Информации о причинах произошедшего пока не поступало. Также пока не сообщаются данные о количестве пассажиров на борту. В районной администрации только уточнили, что погибших и пострадавших при инциденте нет.

«Самолет съехал при развороте после посадки. Людей сразу же эвакуировали», — приводит ТАСС слова представителя мэрии.

Накануне летевший из Владивостока в Петропавловск-Камчатский самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. Воздушный борт также принадлежит компании «Аврора». Самолет благополучно приземлился. Причины, по которым воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку, ни аэропорт, ни авиакомпания не сообщили.