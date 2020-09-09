Самолет совершил вынужденную посадку из-за пассажира без маски в Японии

Согласно информации журналистов, лайнер летел в город Осака. На борту было 124 человека. Бортпроводники увидели пассажира без маски и попросили его надеть ее. Мужчина отказался выполнять обязательное в период пандемии СОVID-19 условие. В итоге пилот решил приземлиться в аэропорту Ниигаты. Там нарушителя сняли с рейса, информирует «Газета.ru».

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что все страны должны быть подготовлены к новой пандемии. Специалист подчеркнул, что многие страны с положительной динамикой по коронавирусу смогли прийти к хорошему результату, потому что заблаговременно подготовились к вспышке новой болезни.

Эксперт напомнил, что до этого мир уже перенес атипичную пневмонию, ближневосточный респираторный синдром, корь, полиомиелит, Эболу, грипп и другие опасные заболевания. Глава ВОЗ добавил, что общественное здравоохранение является основой социальной, экономической и политической стабильности.