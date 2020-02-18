18 февраля 2020, 21:56
Самолет совершил аварийную посадку во Внуково
Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Внуково с открытой передней стойкой шасси, сообщили экстренные службы.
Сама посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал.
Другой Sukhoi Superjet не вылетел 13 января из Челябинска в Москву из-за неисправности.
Как сообщалось ранее, авиакомпания «ИрАэро» направила производителю SSJ претензию с требованием возместить 1,9 миллиарда рублей из-за технического состояния SSJ100. Из девяти самолетов компания эксплуатирует всего пять. Если требования удовлетворят, другие перевозчики тоже могут попробовать возместить убытки.