    18 февраля 2020, 21:56

    Самолет совершил аварийную посадку во Внуково

    Александра Каширина

    Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Внуково с открытой передней стойкой шасси, сообщили экстренные службы.
    Самолет совершил аварийную посадку во Внуково

    Сама посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

    Другой Sukhoi Superjet не вылетел 13 января из Челябинска в Москву из-за неисправности.

    Как сообщалось ранее, авиакомпания «ИрАэро» направила производителю SSJ претензию с требованием возместить 1,9 миллиарда рублей из-за технического состояния SSJ100. Из девяти самолетов компания эксплуатирует всего пять. Если требования удовлетворят, другие перевозчики тоже могут попробовать возместить убытки.