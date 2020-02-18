Самолет совершил аварийную посадку во Внуково

Сама посадка прошла благополучно, никто из пассажиров не пострадал.

Другой Sukhoi Superjet не вылетел 13 января из Челябинска в Москву из-за неисправности.

Как сообщалось ранее, авиакомпания «ИрАэро» направила производителю SSJ претензию с требованием возместить 1,9 миллиарда рублей из-за технического состояния SSJ100. Из девяти самолетов компания эксплуатирует всего пять. Если требования удовлетворят, другие перевозчики тоже могут попробовать возместить убытки.