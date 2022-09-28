Самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево | 360°

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Самолет совершил аварийную посадку в Шереметьево

Источник «360»: в Шереметьево аварийно сел самолет

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В аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку самолет. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

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На место происшествия выехали сотрудники столичного МЧС. О причинах аварийной посадки, пострадавших и последствиях на данный момент не известно.

Около двух недель назад самолет самолет Ан-24Б авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в городе Усть-Куте Иркутской области.

При приземлении судно повредило переднюю стойку шасси и левое крыло, ущерб оценили в 20 миллионов рублей.

Самолеты

Аэропорт Шереметьево

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