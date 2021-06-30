Самолет совершил аварийную посадку в Брянской области

В Суземском районе Брянской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку. У воздушного судна отказали двигатели, сообщило ИА Nation News.

После отказа двигателя пилот попытался плавно посадить самолет на поле, однако задел линию электропередач. Посадка получилась жесткой. Самолет получил механические повреждения, а пилот — травму головы. После получения первой помощи он отказался от госпитализации.

Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего.