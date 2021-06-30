30 июня 2021, 19:31
Самолет совершил аварийную посадку в Брянской области
В Суземском районе Брянской области легкомоторный самолет совершил экстренную посадку. У воздушного судна отказали двигатели, сообщило ИА Nation News.
После отказа двигателя пилот попытался плавно посадить самолет на поле, однако задел линию электропередач. Посадка получилась жесткой. Самолет получил механические повреждения, а пилот — травму головы. После получения первой помощи он отказался от госпитализации.
Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего.