Самолет со сработавшим датчиком неисправности сел в Шереметьево

У летевшего в Москву из Краснодара Boeing 737 сработал датчик неисправности закрылка. Самолет штатно приземлился в Шереметьево.

Об этом сообщили РИА «Новости» в экстренных службах. Подробной информации о происшествии пока не поступало.

Как сообщило РБК, перелет в Москву из Краснодара выполняют две авиакомпании «Аэрофлот» и Air Serbia. Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево в 06:22 по московскому времени.

В марте этого года произошла аналогичная ситуация с самолетом компании «Аэрофлот», который летел из Москвы в Краснодар. Во время полета сработал датчик неисправности закрылка. Воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Краснодара. На борту лайнера находились 149 человек.

В сентябре прошлого года пассажирский самолет Boeing 737, следовавший в Красноярск из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Во время полета сработал датчик неисправности левого высотомера.