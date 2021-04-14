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    14 апреля 2021, 09:28

    Самолет со сработавшим датчиком неисправности сел в Шереметьево

    Екатерина Шамина

    У летевшего в Москву из Краснодара Boeing 737 сработал датчик неисправности закрылка. Самолет штатно приземлился в Шереметьево.

    Самолет со сработавшим датчиком неисправности сел в Шереметьево

    Об этом сообщили РИА «Новости» в экстренных службах. Подробной информации о происшествии пока не поступало.

    Как сообщило РБК, перелет в Москву из Краснодара выполняют две авиакомпании «Аэрофлот» и Air Serbia. Самолет приземлился в аэропорту Шереметьево в 06:22 по московскому времени.

    В марте этого года произошла аналогичная ситуация с самолетом компании «Аэрофлот», который летел из Москвы в Краснодар. Во время полета сработал датчик неисправности закрылка. Воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту Краснодара. На борту лайнера находились 149 человек.

    В сентябре прошлого года пассажирский самолет Boeing 737, следовавший в Красноярск из Москвы, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Во время полета сработал датчик неисправности левого высотомера.