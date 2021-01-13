facebook_pixel
    13 января 2021, 16:32

    Самолет со сработавшим датчиком неисправности приземлился в Шереметьево

    Дарья Морозова

    Самолет А330 компании «Аэрофлот» совершил удачную посадку в аэропорту Шереметьево. У воздушного судна сработал датчик неисправности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    По его словам, во время полета поступил сигнал о неисправности тормозной системы самолета.

    «В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолет А330 рейсом № 1703 из Владивостока», — рассказал он.

    Уточняется, что судно выполняло рейс в Москву из Владивостока.