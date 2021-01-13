Самолет со сработавшим датчиком неисправности приземлился в Шереметьево

По его словам, во время полета поступил сигнал о неисправности тормозной системы самолета.

«В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолет А330 рейсом № 1703 из Владивостока», — рассказал он.

Уточняется, что судно выполняло рейс в Москву из Владивостока.