13 января 2021, 16:32
Самолет со сработавшим датчиком неисправности приземлился в Шереметьево
Самолет А330 компании «Аэрофлот» совершил удачную посадку в аэропорту Шереметьево. У воздушного судна сработал датчик неисправности. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
По его словам, во время полета поступил сигнал о неисправности тормозной системы самолета.
«В аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолет А330 рейсом № 1703 из Владивостока», — рассказал он.
Уточняется, что судно выполняло рейс в Москву из Владивостока.