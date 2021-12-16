Самолет случайно уронил поливальную машину в Шереметьево. Один человек пострадал

Самолет Airbus 350 случайно уронил поливальную машину в аэропорту Шереметьево. Из-за аварии один человек получил травмы, написал Telegram-канал Baza.

Аварию пассажиры лайнера могли видеть в режиме реального времени, потому что обработку самолета с помощью антиобледенителя, который подавали с машины, транслировали с камеры, установленной на хвосте самолета. Изображение передавали на телеэкраны в салоне, расположенные над креслами. Mash написал, что случившееся заметили именно пассажиры, а не персонал.

Самолет неожиданно начал двигаться и зацепил часть поливальной машины, которую повело, и она перевернулась. Борт был уже почти готов ко взлету, но отправление могли отложить из-за того, что теперь корпус самолета следует проверить на отсутствие повреждений. Есть информация, что его могут заменить на другой. Водителю, который управлял поливальной машиной, вызвали скорую помощь.

Столкновение произошло возле терминала B, борт должен был вылететь в мексиканский город-курорт Канкун.