В томском аэропорту Богашево приземлился самолет, у которого при посадке повредилась передняя стойка шасси. В Сети опубликовано фото воздушного судна.

Повреждения получил самолет Bombardier авиакомпании «РусЛайн», сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Лайнер летел в Томск из Екатеринбурга. На его борту находились 32 пассажира и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.

«У воздушного судна Bombardier CRJ-100 произошло частичное разрушение передней стойки шасси», — уточнили в надзорном органе.

На размещенных в социальной сети «ВКонтакте» снимках видно, что Bombardier стоит на взлетно-посадочной полосе. Сейчас его уже убрали, а полосу обследовали специалисты. Работу аэропорта приостановили до 12:00, написал «Интерфакс». Сейчас ВПП готовят к работе.

Источник фото: «ВКонтакте»

Начиная с 06:00 из аэропорта должны были вылететь семь рейсов. Около 400 человек находятся в здании аэровокзала. Другие самолеты перенаправили в новосибирский аэропорт Толмачево. Томская транспортная прокуратура проверит соблюдение безопасности полетов и прав пассажиров.

Источник фото: «ВКонтакте»

Проверку обстоятельств, из-за которых воздушное судно получило повреждения, начало и следственное управление на транспорте СК РФ. В пресс-службе ведомства отметили, что на место происшествия уже выехали следователи.