Происшествия 03 марта 2023, 15:25 Самолет сбили над городом в ДНР Мэр Енакиева Храменков сообщил о сбитом самолете в небе над городом Соцсети

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Самолет сбили в небе над населенным пунктом Енакиево в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Роман Храменков.

«Всем уйти с улиц. Над территорией города сбит самолет, проясняем ситуацию», — написал он.

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Известно, что летчики сбитого воздушного судна успели катапультироваться.

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«Два летчика спустились на парашютах. Экстренные службы уже выехали на место», — добавил мэр в беседе с ТАСС.

Храменков уточнил, что пока нет понимания, кому именно принадлежит самолет.