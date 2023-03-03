03 марта 2023, 15:25
Самолет сбили над городом в ДНР
Мэр Енакиева Храменков сообщил о сбитом самолете в небе над городом
Самолет сбили в небе над населенным пунктом Енакиево в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Роман Храменков.
«Всем уйти с улиц. Над территорией города сбит самолет, проясняем ситуацию», — написал он.
Реклама
Известно, что летчики сбитого воздушного судна успели катапультироваться.
Реклама
«Два летчика спустились на парашютах. Экстренные службы уже выехали на место», — добавил мэр в беседе с ТАСС.
Храменков уточнил, что пока нет понимания, кому именно принадлежит самолет.
ДНР
Самолеты
Реклама
Реклама