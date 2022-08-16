Самолет с журналистами из пула Мишустина экстренно сел в Чите

Спустя 10 минут после взлета самолет Ту-214 с аккредитованными в кабмине журналистами, членами делегации и специалистами пресс-службы правительства РФ вернулся в Читу. В двигатель попала птица, сообщил корреспондент ТАСС.

Самолет Ту-214 специального летного отряда «Россия» вылетел из аэропорта около 19 часов (13 часов по московскому времени), но спустя 10 минут начал снижение. Экипаж объявил, что в один из двигателей попала птица и, хотя он не загорелся, пилот решил вернуться в Читу.

Никто не пострадал. Вылет перенесли на следующий день. Пассажиров, в числе которых журналисты из пула премьер-министра РФ Михаила Мишустина, члены делегации и работники пресс-службы кабмина, поселят в городе.

Глава правительства посетил Читу 16 августа. Он встретился с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, заслушал результаты работы единой Дальневосточной авиакомпании и реализации программы «Единая субсидия», посетил краевую клиническую больницу, завод железобетонных изделий «Мир» и выставку предприятий — резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Забайкалье».