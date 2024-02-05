Происшествия 05 февраля 2024, 21:39 Самолет с Татьяной Тарасовой врезался в сугроб в Саранске во время посадки Самолет с Татьяной Тарасовой выкатился за ВПП в Саранске и врезался в снег РИА «Новости»

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Самолет с российскими фигуристами в Саранске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в снег. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сотрудники воздушной гавани начали расчищать снег, чтобы выпустить пассажиров. По информации Sport24, внутри самолета находились тренеры Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, а также работники Первого канала. Они прилетели в Мордовию для работы на первенстве страны среди юниоров.

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Как позже сообщил Telegram-канал Mash, пассажиры уже вышли из самолета, один из них показал видео эвакуации. На кадрах видно, что борт практически весь оказался в сугробе. Колеса шасси были под снегом. Люди спускались по трапу с хвоста воздушного судна.

Ранее футболист Павел Мамаев опроверг сообщения о своем дебоше на борту самолета, летящего из Москвы в Дубай. По его словам, борт действительно экстренно остановился в столичном аэропорту, но скандалов среди пассажиров не было.