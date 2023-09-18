Происшествия 18 сентября 2023, 23:16 Самолет с сотнями пассажиров на борту критически снизился из-за проблем с герметизацией CNN: самолет с 270 пассажирами снизился из-за проблем с герметизацией за 8 минут unsplash.com

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Воздушное судно авиакомпании United Airlines с сотнями пассажиров на борту совершило критическое снижение за восемь минут. Об этом сообщил телеканал CNN.

Нештатная ситуация произошла с самолетом, следовавшим из Нью-Джерси в Рим. За указанное время борт снизился на 28 тысяч футов (около 8,5 километра) из-за проблем с герметизацией.

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Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что лайнер благополучно вернулся в международный аэропорт Ньюарк Либерти после того, как экипаж судна сообщил о неполадке. Всего на борту находились 270 пассажиров и 14 членов экипажа.

Утром 18 сентября самолет Red Wings, следовавший рейсом Анталья — Екатеринбург, экстренно приземлился в Казахстане, сообщили «Известия».

Воздушное судно Cessna ранее не смогло покинуть петербургский аэропорт Пулково. Причиной тому стало лопнувшее колесо самолета.