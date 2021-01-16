Самолет с поврежденным шасси сел в Шереметьево

Переднюю стойку шасси повредил самолет, приземлившийся в аэропорту Шереметьево. Он летел рейсом «Анталья-Москва», на борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.

Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. «Боинг-738 (Boeing 737-800 — ИФ) „Анталья — Москва“, благополучно приземлившийся в аэропорту „Шереметьево“, был отбуксирован из-за неисправности передней стойки шасси», — сказал собеседник агентства. После приземления самолет «застрял» на рулежной дорожке, сообщил канал РЕН ТВ. Командир воздушного судна сообщил, что пройти рулежку самолет самостоятельно не сможет из-за повреждения носовая стойка шасси. Наземным службам задействовали буксир. Повредил шасси при посадке на дозаправку в аэропорту Сургута самолет Hawker 800 авиакомпании «Вельталь-авиа», летевший из Улан-Удэ в Москву.