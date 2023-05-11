Происшествия 11 мая 2023, 16:38 Самолет с поврежденным шасси аварийно сел в Норильске СК сообщил об аварийной посадке Boeing с поврежденным шасси в аэропорту Норильска РИА «Новости»

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Вылетевший из Уфы самолет Boeing 737−800 совершил аварийную посадку в аэропорту Норильска из-за повреждения стойки шасси. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В ведомстве уточнили, что на борту находились 80 человек, в том числе шесть членов экипажа и один ребенок.

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Решение об аварийной посадке командир борта принял из-за разрушения внутреннего пневматика правой основной стойки шасси. В ходе приземления никто не пострадал.

Следователи начали проверку для установления всех обстоятельств происшествия по результатам которой примут решение о заведении уголовного дела за нарушение требований правил транспортной безопасности.