Происшествия 22 ноября 2023, 21:45 Самолет с пассажирами застрял на взлетно-посадочной полосе в Уфе Mash: самолет застрял на посадочной полосе из-за гололеда в Уфе РИА «Новости»

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Самолет, следовавший по маршруту Москва — Уфа, застрял на взлетно-посадочной полосе после приземления. Экипаж и пассажиры ждут спецтехнику для буксировки воздушного судна к терминалу, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, Airbus A320 начало заносить еще во время посадки. После приземления самолет остановился на взлетно-посадочной полосе и не смог продолжить движение. Командир борта сообщил пассажирам, что надо ждать спецтехнику. Сейчас самолет буксируют к аэропорту. Пострадавших в результате нестандартной ситуации нет, на месте работает скорая помощь.

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Основной причиной происшествия считают гололед на взлетно-посадочной полосе.

Ранее стало известно, что самолет «Победы» разорвал колеса шасси во время взлета в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Рейс следовал до Сочи. В пункте назначения лайнер успешно приземлился, несмотря на порванные шины.

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