Происшествия 02 августа 2023, 07:18 Самолет с пассажирами врезался в птиц при вылете из Иркутска Прокуратура: самолет с пассажирами врезался в птиц при вылете из Иркутска Pxhere

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Самолет авиакомпании «Сибирь» (S7) столкнулся во время вылета из аэропорта Иркутска со стаей птиц. Информацию об этом предоставила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

Все произошло в среду, 2 августа 2023 года.

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«При разбеге самолета, выполнявшего рейс № 6329 сообщением Иркутск — Якутск, произошло столкновение со стаей птиц», — рассказали в ведомстве.

Экипаж решил вернуться в авиагавань, на борту в момент случившегося находились 124 пассажира, никто из них не пострадал. По данным сайта S7, из Иркутска в Якутск обычно летают самолеты Airbus A320.

Специалисты сейчас оценивают техническое состояние лайнера. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Ведомство примет меры реагирования, есть ли на то будут основания.