Происшествия 17 августа 2023, 15:35 Самолет с пассажирами на борту упал на автотрассу в Малайзии и столкнулся с машиной Жертвами падения самолета на автотрассу в Малайзии стали минимум 10 человек Википедия

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Небольшой самолет Beechcraft 390 рухнул на автомобильную трассу и столкнулся с машиной и мотоциклом в Малайзии. Погибли 10 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на местных правоохранителей.

По данным полиции, лайнер упал в западном штате Селангор, в окрестностях города Шах-Алам, во время перелета с курортного острова Лангкави в аэропорт Субанг. Воздушная гавань находится примерно в 10 километрах от места авиакатастрофы.

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При падении самолет зацепил автомобиль и мотоцикл. В результате ЧП погибли оба пилота лайнера и шесть пассажиров. Также от полученных травм скончались водители автомобиля и мотоцикла, в которые врезался самолет.

Судя по разлетевшимся в Сети кадрам, при падении лайнера образовался огненный столб, после чего начался сильный пожар. По дороге разлетелись части самолета.

На месте уже работают оперативные службы и правоохранители. Им предстоит провести расследование.

В конце июля на Алтае рухнул вертолет Ми-8. Воздушное судно загорелось во время захода на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района республики. В вертолете находились 13 пассажиров и три члена экипажа. Пять человек погибли.