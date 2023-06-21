Происшествия 21 июня 2023, 00:33 Самолет с отказавшим двигателем сел в Минеральных Водах — СМИ «Известия»: самолет Sukhoi Superjet 100 совершил аварийную посадку в Минеральных Водах Pxhere

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Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Алма-Аты, аварийно сел в Минеральных Водах, сообщили «Известия». По данным источника издания, предварительно, причиной экстренного приземления стал отказ двигателя.

На борту самолета находился только экипаж в составе из пяти человек.

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Аварийная посадка лайнера прошла успешно, указано в материале. В результате никто не пострадал.

В субботу, 17 июня, аварийную посадку в Якутии совершил вертолет Ми-8, на борту которого находились 25 человек. По данным регионального главка МЧС, воздушное судно совершило вынужденную посадку в 90 километрах от Якутска. На его борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа.

Самолет Sukhoi Superjet, летевший из Ульяновска, произвел аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 1 июня. По информации источника «360» в экстренных службах, на борту произошел частичный отказ автоматического управления судном. Позже стало известно, что экипаж наладил работу автоматики. Борт без проблем и в обычном режиме сел в авиагавани.