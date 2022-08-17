Самолет с отказавшим двигателем сел в Иркутске

Самолет Ан-24, летевший из Иркутска в бурятский поселок Таксимо 17 августа, вернулся в аэропорт вылета спустя 35 минут. Причиной стал отказ двигателя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта.

«Был отказ правого двигателя. Благополучно приземлился. <…> Летел из Иркутска в Таксимо. Он взлетел, пролетел 35 минут, произошел отказ, он вернулся», — заявил представитель авиагавани.

На борту самолета находились четыре члена экипажа и 45 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Самолет осматривают эксперты и устанавливают причину неисправности двигателя. Людям же, скорее всего, предоставят запасной борт. Об этом написал сайт kp.ru.