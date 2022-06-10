facebook_pixel
    10 июня 2022, 23:27

    Самолет с неисправным двигателем пошел на посадку в Шереметьево

    Источник «360»: в Шереметьево сядет самолет с неисправным двигателем

    Алла Морген, Дарья Бунякова

    Экипаж Boeing 737 сообщил о неисправности в двигателе. Самолет начал заходить на посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом «360» сообщил информированный источник.

    По словам собеседника, лайнер прибывает в аэропорт с неисправностью левого двигателя. Самолет должен был сесть в 23:16. Официальной информации о прибытии Boeing 737 пока не поступало.

    Все обстоятельства и причины возникновения неисправности одного из двигателей предстоит выяснить специалистам.