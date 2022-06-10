Самолет с неисправным двигателем пошел на посадку в Шереметьево

Экипаж Boeing 737 сообщил о неисправности в двигателе. Самолет начал заходить на посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом «360» сообщил информированный источник.

По словам собеседника, лайнер прибывает в аэропорт с неисправностью левого двигателя. Самолет должен был сесть в 23:16. Официальной информации о прибытии Boeing 737 пока не поступало.

Все обстоятельства и причины возникновения неисправности одного из двигателей предстоит выяснить специалистам.