13 января 2020, 22:48
Самолет с двумя мертвыми пассажирами приземлился на Шри-Ланке
Мужчина и женщина умерли во время авиаперелета в Индонезию из Саудовской Аравии, сообщил сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на портал ColomboPage.
Лайнер авиакомпании Thai Airways приземлился в международном аэропорту Бандаранаике на Шри-Ланке с двумя мертвыми пассажирами на борту.
Во время рейса из саудовской Джидды в аэропорт Сурабая в Индонезии женщине и мужчине стало плохо. Экипаж совершил экстренную посадку.
К моменту приземления оба пассажира уже скончались. Причина их смерти пока не уточняется.