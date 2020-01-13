Самолет с двумя мертвыми пассажирами приземлился на Шри-Ланке

Лайнер авиакомпании Thai Airways приземлился в международном аэропорту Бандаранаике на Шри-Ланке с двумя мертвыми пассажирами на борту.

Во время рейса из саудовской Джидды в аэропорт Сурабая в Индонезии женщине и мужчине стало плохо. Экипаж совершил экстренную посадку.

К моменту приземления оба пассажира уже скончались. Причина их смерти пока не уточняется.