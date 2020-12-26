Самолет «Руслайна» экстренно сел в Воронеже

Вылетевший из Тюмени самолет авиакомпании «Руслайн» не долетел до Воронежа, экстренно приземлившись в Екатеринбурге. Причиной посадки стала неубранная стойка шасси, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

«Причина аварийной посадки — сработка датчика неубранной стойки шасси», — сказано в сообщении пресс-службы.

Согласно предварительной информации, самолет CRJ 100 вылетел из Тюмени и должен был прилететь в Воронеж. Утром 26 декабря лайнер вынужденно сел в аэропорту Кольцово. Всего на борту находились 35 пассажиров, среди которых было пять детей.

«Свердловская транспортная прокуратура начала проверку в связи с экстренной посадкой воздушного судна авиакомпании „Руслайн“», — отметили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры намерены проверить соблюдение законов о безопасности полетов. Все остальные обстоятельства и причины экстренной посадки пока выясняются. Ранее в пресс-службе екатеринбургского аэропорта уточнили РИА «Новости», что во время приземления никто не пострадал. С пассажирами сейчас работают специалисты авиакомпании.