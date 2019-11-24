Самолет рухнул на жилые дома в Конго
Небольшой самолет Dornier-228 авиакомпании Busy Bee упал в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго, сообщил сайт Actualite. Это произошло спустя несколько минут после взлета. Есть погибшие, уточнило агентство AFP.
Мэр города рассказал журналистам, что после крушения самолета вначале нашли шесть тел. По другой информации, на борту самолета было 19 человек, в том числе два члена экипажа, из них погибли 17 человек.
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Упавший самолет мгновенно загорелся. На место прибыли пожарные и принялись заливать самолет, но их работа осложнялась тем, что воздушная машина рухнула на жилые дома. По этой же причине пока непонятно — сколько человек пострадали, сколько погибли, кто из них был в самолете, а кто — в доме.
По уточненной информации, найдены уже 23 тела. На месте трудятся экстренные службы.