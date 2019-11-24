Самолет рухнул на жилые дома в Конго

Мэр города рассказал журналистам, что после крушения самолета вначале нашли шесть тел. По другой информации, на борту самолета было 19 человек, в том числе два члена экипажа, из них погибли 17 человек.

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Упавший самолет мгновенно загорелся. На место прибыли пожарные и принялись заливать самолет, но их работа осложнялась тем, что воздушная машина рухнула на жилые дома. По этой же причине пока непонятно — сколько человек пострадали, сколько погибли, кто из них был в самолете, а кто — в доме.

По уточненной информации, найдены уже 23 тела. На месте трудятся экстренные службы.