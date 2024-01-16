Происшествия 16 января 2024, 10:38 Самолет рухнул на трассу в Чили Легкомоторный пожарный самолет разбился в Чили, рухнув прямо на трассу

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Легкомоторный пожарный самолет S2R-T660 Turbo разбился на трассе в городе Талька в Чили. О ЧП проинформировала Национальная лесная корпорация (CONAF) на своей странице в соцсети X, сообщили «Известия».

Воздушное судно рухнуло на грузовик, который в этот момент находился на дороге. По предварительным данным, пилот потерял управление, после чего воздушное судно зацепило правым крылом столб ЛЭП, а затем рухнуло.

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В результате пилот самолета погиб, еще четыре человека пострадали. В CONAF уточнили, что за штурвалом самолета находился гражданин Испании.

Дополнительных подробностей о состоянии пострадавших в корпорации не привели. Причины и обстоятельства крушения легкомоторного самолета устанавливаются.