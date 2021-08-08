08 августа 2021, 08:39
Самолет рухнул на дом в США, есть жертвы
Легкомоторный самолет упал на нежилой дом в городе Виктория в штате в американском штате Миннесота. В результате крушения погибли несколько человек.
По данным Федерального авиационного управления США, самолет Mooney M20 вылетел из муниципального аэропорта Александрии в штате Виргиния и следовал аэропорт города Инден-Прери в штат Миннесота, сообщил телеканал CBS Minnesota.
Видео с места падения самолета уже появилось в Сети.
Информацию о погибших подтвердил шериф округа Карвер, где находится Виктория. Но точное их количество не называется. Известно, что погибли те, кто был на борту Mooney M20. Причин и обстоятельств крушения выясняются.