23 августа 2023, 12:42
Самолет рейсом Москва — Сочи вернулся в Шереметьево из-за неисправности
Пассажирский Boeing-737 рейсом Москва — Сочи вернулся в Шереметьево из-за неисправности
Экипаж воздушного судна, вылетевший из Москвы в Сочи, принял решение вернуться в аэропорт Шереметьево из-за неисправности. В системе кондиционирования выявили сбой, сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
«Пассажирский Boeing-737 рейсом в Сочи вернулся в аэропорт вылета (Шереметьево) из-за неисправности системы кондиционирования», — процитировало собеседника агентство.
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Позже самолет совершил штатную посадку. Его отбуксировали к терминалу аэропорта.
Ранее воздушные гавани Москвы и аэропорт «Жуковский» вновь заработали в штатном режиме после временного ограничения полетов. Два самолета ушли на запасные аэродромы.
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