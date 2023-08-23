Происшествия 23 августа 2023, 12:42 Самолет рейсом Москва — Сочи вернулся в Шереметьево из-за неисправности Пассажирский Boeing-737 рейсом Москва — Сочи вернулся в Шереметьево из-за неисправности Фото: freepik.com

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Экипаж воздушного судна, вылетевший из Москвы в Сочи, принял решение вернуться в аэропорт Шереметьево из-за неисправности. В системе кондиционирования выявили сбой, сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«Пассажирский Boeing-737 рейсом в Сочи вернулся в аэропорт вылета (Шереметьево) из-за неисправности системы кондиционирования», — процитировало собеседника агентство.

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Позже самолет совершил штатную посадку. Его отбуксировали к терминалу аэропорта.

Ранее воздушные гавани Москвы и аэропорт «Жуковский» вновь заработали в штатном режиме после временного ограничения полетов. Два самолета ушли на запасные аэродромы.