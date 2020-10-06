06 октября 2020, 17:37
Самолет рейса «Петербург — Йошкар-Ола» вернулся в Пулково
Направлявшийся в Йошкар-Олу самолет вернулся в Санкт-Петербург из-за проблем с шасси, сообщил ТАСС со ссылкой на управляющую компанию «Воздушные ворота Северной столицы».
Уточняется, что самолет рейса 7R289 вылетел из Пулково в 13:37. Спустя некоторое время возникли технические осложнения. По словам специалистов, после взлета не убралась передняя стойка шасси. Командир принял решение вернуться в аэропорт, пишет «Царьград».
Лайнер смог благополучно приземлиться в аэропорту Петербурга. Перед этим ему пришлось «попетлять» в воздухе, чтобы выработать топливо. В настоящий момент в Пулково решается вопрос о доставке экипажа и пассажиров в пункт назначения.