Происшествия 07 января 2023, 22:36 Самолет рейса Мурманск — Москва подал сигнал тревоги над Вологодской областью ТАСС: вылетевший из Мурманска в Москву самолет подал сигнал тревоги РИА «Новости»

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Экипаж Boeing 737 подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью. Самолет выполнял рейс Мурманск — Москва, сообщил ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«Пассажирский Boeing 737 из Мурманска в Москву установил сигнал ответчика „general emergency“», — сказал собеседник агентства.

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Сейчас борт находится примерно на середине пути, над Вологодской областью. Он летел на высоте более 10 тысяч метров и начал снижение. До столичного аэропорта Шереметьево ему остается чуть меньше часа пути.

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Вынужденную посадку в аэропорту Казани 6 января совершил вылетевший в Екатеринбург самолет Red Wings. Такие меры были приняты из-за проблем с шасси. После вылета из столицы Татарстана борту пришлось вернуться, так как после взлета у воздушного судна не удалось убрать шасси. На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа.