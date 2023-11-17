Происшествия 17 ноября 2023, 14:28 Самолет разорвал колеса шасси во время рейса из Санкт-Петербурга в Сочи — СМИ Mash: самолет «Победы» повредил колеса шасси при взлете в Петербурге Unsplash

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Авиалайнер разорвал шины шасси во время взлета в аэропорту Пулково. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Самолет авиакомпании «Победа» совершал рейс из Петербурга в Сочи. После вылета сотрудники аэропорта нашли на взлетно-посадочной полосе куски резины от колес шасси.

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Повреждения колес специалисты обнаружили при осмотре лайнера после посадки в Сочи. По информации издания, пилоты смогли успешно приземлиться, несмотря на порванные шины, и заслужили аплодисменты пассажиров.

Ранее экстренную посадку совершил Boeing-737, который вылетел из Сочи. Самолету пришлось сесть в аэропорту имени Курчатова в Челябинске. Причиной экстренной посадки назвали неисправность лайнера — у него возникли проблемы с выпуском закрылок. По словам представителя оперативных служб, самолет сжигал топливо перед посадкой.

На борту находились 182 пассажира и семь членов экипажа. Перед тем как приземлиться, самолет сделал шесть кругов над Челябинском. Некоторые пассажиры перед посадкой начали плакать от волнения.