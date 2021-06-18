Самолет разбился в Нью-Джерси

Самолет упал в океан в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщило издание NewInform со ссылкой на зарубежные СМИ.

По предварительной информации, в самолете было три человека. Спасатели на вертолетах прибыли на место происшествия. Данных о состоянии пострадавших пока нет. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее туристический самолет разбился на севере Франции. Два человека погибли, рассказали в пожарно-спасательной службе департамента Нор.