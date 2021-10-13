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    13 октября 2021, 23:27

    Самолет разбился у побережья Ливана

    Служба гражданской обороны Ливана: ведутся поиски рухнувшего в море самолета

    Дарья Морозова

    Самолет рухнул у побережья Ливана. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.

    По данным ИА Nation News, на борту находились два человека. Ведутся поиски.

    Премьер-министр Ливана Наджиб Микати велел прислать на помощь вертолет, который примет участие в поисках.

    Также специалисты выяснят обстоятельства произошедшей катастрофы.

    Ранее в Якутии начали практиковать новый способ доставки овощей жителям отдаленных районов республики. Жители села Чкалов получили картошку по воздуху. Тюки с овощами сбрасывали с самолета Ан-2.