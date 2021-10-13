13 октября 2021, 23:27
Самолет разбился у побережья Ливана
Служба гражданской обороны Ливана: ведутся поиски рухнувшего в море самолета
Самолет рухнул у побережья Ливана. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.
По данным ИА Nation News, на борту находились два человека. Ведутся поиски.
Премьер-министр Ливана Наджиб Микати велел прислать на помощь вертолет, который примет участие в поисках.
Также специалисты выяснят обстоятельства произошедшей катастрофы.
Ранее в Якутии начали практиковать новый способ доставки овощей жителям отдаленных районов республики. Жители села Чкалов получили картошку по воздуху. Тюки с овощами сбрасывали с самолета Ан-2.