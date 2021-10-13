Самолет разбился у побережья Ливана

Самолет рухнул у побережья Ливана. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.

По данным ИА Nation News, на борту находились два человека. Ведутся поиски. Премьер-министр Ливана Наджиб Микати велел прислать на помощь вертолет, который примет участие в поисках. Также специалисты выяснят обстоятельства произошедшей катастрофы. Ранее в Якутии начали практиковать новый способ доставки овощей жителям отдаленных районов республики. Жители села Чкалов получили картошку по воздуху. Тюки с овощами сбрасывали с самолета Ан-2.