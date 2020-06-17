17 июня 2020, 08:20
Самолет приземлился на проезжую часть в Татарстане. Фото
Легкомоторный самолет Cessna-182 сел прямо на проезжую часть недалеко от села Соколки в Татарстане. На борту находились два человека.
Никто из них не пострадал. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Он уточнил, что экстренную посадку пришлось совершить из-за отказа двигателя. Все произошло в трех километрах от аэропорта.
По предварительной информации, лайнер принадлежит Бугурусланскому летному училищу гражданской авиации имени Героя Советского Союза П. Ф. Еромасова.