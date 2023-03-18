Происшествия 18 марта 2023, 09:07 Самолет прервал полет в аэропорту Новосибирска из-за неисправности Пассажирский рейс из Новосибирска не смог вылететь в Нижневартовск по техническим причинам Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Самолет авиакомпании «Сибирь» не смог вылететь из аэропорта имени Покрышкина в Новосибирске с 79 пассажирами на борту. Причиной ЧП стала техническая неисправность, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Борт должен был вылететь в Нижневартовск около семи утра по местному времени. Однако в момент разбега по взлетно-посадочной полосе экипаж принял решение отказаться от взлета по технической причине.

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На борту находились 79 пассажиров, опасных грузов не имелось. Воздушное судно отстранили от дальнейших полетов до выяснения причин возникшей неисправности.

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«Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения авиакомпанией законодательства о соблюдении прав пассажиров и безопасности полетов», — сообщили в ведомстве.

В январе похожий инцидент произошел в аэропорту Иркутска: самолет Airbus 319 вернулся на посадку после срабатывания датчика неисправности тормозного агрегата.