Самолет повредил фюзеляж при посадке в Якутске

Самолет Boeing 737-700 повредил фюзеляж во время посадки в Якутске 1 июля. Это могло произойти из-за касания элементов покрытия взлетно-посадочной полосы.

«Самолет Boeing 737-700, выполнявший рейс № 456 по маршруту Краснодар — Новосибирск — Якутск, в штатном режиме совершил посадку в аэропорту города Якутск. По прилете были обнаружены повреждения негерметичной части фюзеляжа (предварительно, от элементов покрытия ИВПП аэропорта)», — сообщили в пресс-службе авиакомпании «Якутия», ее цитирует РИА «Новости».

Из-за повреждения самолета в авиакомпании создали комиссию, которая будет расследовать этот инцидент.

В авиакомпании также отметили, что с 24 мая по 1 ноября 2021 года из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы полеты выполняются в условиях ограниченной длины ВПП. В «Якутии» предупредили клиентов о задержках. Из-за ограничений рейсы выполняют три самолета Boeing 737-700 и три Dash Q-300.