05 ноября 2020, 10:40
Самолет потерял трап при вылете из Красноярска
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» потерял надувной трап во время вылета из Красноярска. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу уральской транспортной прокуратуры.
По данным «Газеты.ru», ведомство заинтересовалось этим прецедентом и намерено провести проверку.
ЧП случилось с самолетом для перевозки грузов. Пассажиров на борту не было.
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