Самолет потерял трап при вылете из Красноярска

По данным «Газеты.ru», ведомство заинтересовалось этим прецедентом и намерено провести проверку.

ЧП случилось с самолетом для перевозки грузов. Пассажиров на борту не было.

Ранее подросток залез в турбину самолета-памятника Як-40 в Югорске и застрял. Крики о помощи услышал случайный прохожий, который выгуливал неподалеку собаку.