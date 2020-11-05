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    05 ноября 2020, 10:40

    Самолет потерял трап при вылете из Красноярска

    Дарья Морозова

    Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» потерял надувной трап во время вылета из Красноярска. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу уральской транспортной прокуратуры.

    По данным «Газеты.ru», ведомство заинтересовалось этим прецедентом и намерено провести проверку.

    ЧП случилось с самолетом для перевозки грузов. Пассажиров на борту не было.

    Ранее подросток залез в турбину самолета-памятника Як-40 в Югорске и застрял. Крики о помощи услышал случайный прохожий, который выгуливал неподалеку собаку.