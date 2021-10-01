01 октября 2021, 21:26
Самолет «Победы» столкнулся с топливозаправщиком в астраханском аэропорту
В аэропорту Астрахани самолет авиакомпании «Победа» врезался в топливозаправщик. У воздушного судна поврежден элемент крыла, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Происшествие случилось из-за халатности наземной службы астраханского авиаузла, подчеркнули в «Победе». Ее сотрудники при буксировке самолета допустили столкновение самолета со стоящим заправщиком.
«Это привело к повреждению нижней части симитара (съемный элемент законцовки крыла — прим. ред.)», — уточнили в пресс-службе авиакомпании.
Специалистов техслужбы «Победы» направят в Астрахань ближайшим рейсом для оценки полученного бортом повреждения.