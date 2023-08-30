Происшествия 30 августа 2023, 17:09 Самолет Петербург — Москва едва не развернули из-за скандалившей бикини-модели Mash: бикини-модель устроила скандал в самолете из-за места в бизнес-классе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Бикини-модель из Воронежа закатила скандал на борту самолета, захотев сидеть в бизнес-классе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Девушка летела экономом из Санкт-Петербурга в Москву, но самолет задержали на два часа. Решив самовольно получить компенсацию, модель без спроса пересела в бизнес-класс.

Реклама

Пассажирка игнорировала замечания и просьбы бортпроводницы, пока ей не пригрозили возвращением рейса в аэропорт вылета. Тогда девушка объяснила, что из-за двухчасовой задержки у нее обострился остеохондроз, поэтому сидеть в экономклассе она не могла.

В аэропорту Шереметьево модель встретили правоохранители. Им пассажирка тоже устроила скандал, параллельно снимая все на видео. Девушка кричала, что сотрудники не имеют права ее трогать.

Ранее женщина задержала рейс из Петербурга в Казань, заявив, что у нее в сумке якобы лежит бомба. Пассажирам пришлось ждать, пока самолет обследуют по требованиям протокола.