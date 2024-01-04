Происшествия 04 января 2024, 16:17 Самолет Pegasus экстренно сел в Софии из-за смерти пассажира Самолет авиакомпании Pegasus экстренно сел в Софии из-за смерти пассажира Ricardo Rubio / Global Look Press

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Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс из Измира в Лондон, совершил экстренную посадку в аэропорту Софии. Об этом сообщило Болгарское национальное радио.

Командир судна принял решение о посадке после того, как на борту скончался гражданин Великобритании. Сейчас самолет готовится к вылету из Софии в Лондон. Других подробностей журналисты не привели.

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Аналогичный случай произошел в начале декабря в самолете авиакомпании IndiGo. Мужчина умер во сне при перелете из Чандигарха в Калькутту.

В России 72-летний уроженец Азербайджана скончался на борту пассажирского лайнера, выполнявшего рейс из Сургута в Москву.