04 января 2024, 16:17
Самолет Pegasus экстренно сел в Софии из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании Pegasus экстренно сел в Софии из-за смерти пассажира
Самолет турецкой авиакомпании Pegasus, выполнявший рейс из Измира в Лондон, совершил экстренную посадку в аэропорту Софии. Об этом сообщило Болгарское национальное радио.
Командир судна принял решение о посадке после того, как на борту скончался гражданин Великобритании. Сейчас самолет готовится к вылету из Софии в Лондон. Других подробностей журналисты не привели.
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Аналогичный случай произошел в начале декабря в самолете авиакомпании IndiGo. Мужчина умер во сне при перелете из Чандигарха в Калькутту.
В России 72-летний уроженец Азербайджана скончался на борту пассажирского лайнера, выполнявшего рейс из Сургута в Москву.
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