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    03 августа 2020, 21:12

    Самолет ООН совершил жесткую посадку в Мали. Пострадали россияне

    Арина Гудилова

    Самолет российской авиакомпании, арендованный для персонала ООН в Мали совершил жесткую посадку. Воздушное средство выкатилось за пределы полосы.
    Самолет ООН совершил жесткую посадку в Мали. Пострадали россияне

    Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, самолет перевозил из столицы Бамако сотрудников миссии MINUSMA. На борту находились четыре пассажира и семь членов экипажа.

    «При посадке в аэропорту Гао ударился о землю и выкатился за пределы полосы, зарывшись в грунт», — рассказал собеседник.

    Как сообщил ТАСС со ссылкой на представителя генерального секретаря ООН Махамат Салех Аннадиф, пострадали одиннадцать человек.

    «Один член экипажа получил серьезные ранения, десять человек — легкие», — пояснил он.

    По его словам, у самолета наблюдаются значительные повреждения.

    «Будет проведено расследование, чтобы как можно скорее определить причину инцидента», — подчеркнул он.

    По данным РИА «Новостей», на борту, совершившем жесткую посадку, находились семь граждан России. Погибших нет.

    Новости SMI.FM