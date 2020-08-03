Самолет ООН совершил жесткую посадку в Мали. Пострадали россияне

Самолет российской авиакомпании, арендованный для персонала ООН в Мали совершил жесткую посадку. Воздушное средство выкатилось за пределы полосы.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, самолет перевозил из столицы Бамако сотрудников миссии MINUSMA. На борту находились четыре пассажира и семь членов экипажа.

«При посадке в аэропорту Гао ударился о землю и выкатился за пределы полосы, зарывшись в грунт», — рассказал собеседник.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на представителя генерального секретаря ООН Махамат Салех Аннадиф, пострадали одиннадцать человек.

«Один член экипажа получил серьезные ранения, десять человек — легкие», — пояснил он.

По его словам, у самолета наблюдаются значительные повреждения.

«Будет проведено расследование, чтобы как можно скорее определить причину инцидента», — подчеркнул он.

По данным РИА «Новостей», на борту, совершившем жесткую посадку, находились семь граждан России. Погибших нет.