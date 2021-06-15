В аэропорту Казани совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс из Новокузнецка в Москву. Это произошло из-за плохого самочувствия одного из пассажиров на борту, сообщили в пресс-службе воздушной гавани РИА «Новости».

Самолет, летевший рейсом Новокузнецк — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани в 07:15 во вторник. Пассажира, которому стало плохо на борту, госпитализировали в городскую больницу, сообщил пресс-секретарь казанского аэропорта Адель Гатауллин.

В 08:22 самолет с остальными пассажирами вылетел из Казани в пункт назначения.

В Республиканской клинической больнице сообщили, что к ним доставили 66-летнего пассажира, который проживает в Кемеровской области. У него диагностировали инфаркт. Сейчас его оперируют.

В начале мая самолет, выполнявший рейс Москва — Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Перми. Одному из пассажиров стало плохо. На борт поднялись врачи скорой, но к их прибытию мужчина уже скончался. Предполагаемой причиной смерти стал сердечный приступ.