Происшествия 08 декабря 2022, 13:21 Самолет не вылетел из Екатеринбурга в Узбекистан из-за технической неполадки

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Пассажирский самолет по маршруту Екатеринбург — Намангам планировал вылететь ранним утром 7 декабря. Однако из-за возникновения технической неполадки рейс отложили, сообщил сайт Ura.ru.

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По данным сайта «Дни.ру», командир воздушного судна заметил неполадки в работе левого двигателя во время взлета. Отмечается, что техническая проблема заключалась в его повышенной вибрации.